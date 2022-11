Bauarbeiten am Rumbach schreiten voran

Die Spuren, die links in den Tourainer Ring münden werden ab der Brücke Bocksberg in Richtung Straßenmitte verlegt. Die Asphaltarbeiten dafür sind schon erledigt. Heute wird die Verkehrsführung umgebaut. Der Verkehr am Knoten Tourainer Ring / Dickswall soll weitestgehend ungestört fließen können, heißt es von der Stadt. Behinderungen würden sich trotzdem nicht ganz vermeiden lassen. Laut Stadt schreiten die Arbeiten zur Renaturierung des Rumbachs gut voran. In den vergangenen Wochen wurden Fertigteile aus Beton und ein Abwasserkanal auf dem Dickswall verlegt.