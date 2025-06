Kanalarbeiten an der Kluse und Hansastraße starten

Die Bauarbeiten an der Kluse beginnen zwischen der Tersteegenstraße und der Straße Dimbeck. Es wird eine Wanderbaustelle sein, heißt, sie wird Stück für Stück weiter ziehen. Während der gesamten Bauzeit wird der Bereich der Kluse also abschnittsweise voll gesperrt. Jetzt am Anfang ist außerdem die Tersteegenstraße nur als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Antoniusstraße befahrbar. Nach diesem ersten Bauabschnitt wird die Tersteegenstraße wieder in beide Richtungen geöffnet. Die Bauzeit an der Kluse wird voraussichtlich zehn Monate dauern.

Kanalarbeiten in der Hansastraße

Ab heute starten auch an der Hansastraße in Speldorf Kanalarbeiten. Diese dauern laut Medl, aber nur wenige Tage. Dafür müssen mehrere Halteverbotszonen eingerichtet werden. Die Medl-Tochter sem wird den Kanal umfassend inspizieren und reinigen. Das gehört zur regelmäßigen Instandhaltung der städtischen Entwässerungsinfrastruktur, so die sem. Sie bittet daher auch alle Anwohner um Verständnis. Und sie empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Verkehrsführung und die gesamte Kanalmaßnahme sind mit der Stadt abgestimmt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten nach zwei Tagen abgeschlossen sein, sagte uns eine Medl-Sprecherin. Je nach Zustand der Kanäle könne es aber auch mal einen Tag länger dauern.