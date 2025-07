Vollsperrung auf der Heißener Straße

Grund dafür sind Arbeiten am Asphalt. Die Sperrung soll eine Woche dauern. So steht es in dem Baustellen-Kalender der Stadt.

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr:

Die NachtExpress-Linie NE9 wird umgeleitet - in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Heißener Straße und Aktienstraße. Die Haltestelle Goetheplatz wird in beiden Richtungen ersatzlos aufgehoben, sagt die Ruhrbahn.