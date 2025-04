Dickswall: Erste Bauphase abgeschlossen

Gute Nachrichten vom Dickswall: In der Woche ab dem 21.04. werden die nördliche Fahrbahn und der Gehweg (Zufahrt zu den Parkhäusern am Hans-Böckler-Platz) zwischen Tourainer Ring und Kaiserplatz wieder für den Verkehr freigegeben. So teilt es die Stadt mit.

© Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices