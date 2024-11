Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am frühen Montagabend (11.11.) ist bei uns in Mülheim in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht passiert. Ein 15-Jähriger wurde an einer Ampel am Tourainer Ring von einem dunklen Auto angefahren und stürzte.

© Jorg Greuel - stock.adobe.com