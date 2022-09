Workshops rund ums Thema Essstörungen

Der "Klang des Körpers" läuft vom 12. bis zum 19. September. Es gibt Termine für Präventionsworkshops und Zeiten, in denen die Ausstellung spontan besucht werden kann. Im Mittelpunkt stehen sechs Personen, die in Porträts, Collagen, Texten und ausgewählten Musikstücken über ihre Krankheit, über Ängste, Nöte und Sehnsüchte berichten, heißt es. In den Workshops soll über Themen wie Einsamkeit, Leistungsdruck oder Umgang mit Schönheitsidealen gesprochen werden. Die Ausstellung richtet sich auch an Eltern, Verwandte, Lehrkräfte und Mitschüler. Hier gibt es alle Termine im Überblick. sichtbar und können so in die Präventionsarbeit einfließen.