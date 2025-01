ginko Stiftung startet mit Info-Reihe ins neue Jahr

Am 19. Februar geht es um das Thema Cannabis, am 19. März schließlich um Therapiemöglichkeiten. Treffpunkt ist immer die Evangelische Ladenkirche in der Kaiserstraße. Die Veranstaltungen gehen jeweils von 19 bis 21 Uhr. Vorab anmelden ist nicht nötig, der Eintritt ist frei. Eltern von Jugendlichen und Kindern stehen vor vielen Herausforderungen, die unsere moderne Lebensweise mit sich bringt, heißt es. Eltern müssten sich mit den Risiken von Rauschmitteln auseinandersetzen, auch seien sie mit der Social Media-Nutzung ihrer Kinder konfrontiert. Und nicht zuletzt erlebten sie oftmals ihre Kinder als psychisch belastet und sorgten sich um deren seelische Gesundheit. Die Fachstelle für Suchtvorbeugung der ginko Stiftung ist auf diese Themen spezialisiert und hat geschulte Experten im Team.