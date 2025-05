Cannabis: Illegale Plantagen ausgehoben

Laut dpa waren Polizisten samt SEK auch in Oberhausen und Herne im Einsatz. Dort entdeckten die Ermittler eine ehemalige Großplantage, die fast leer war. In Lagerhallen in Bad Salzuflen und Lüdenscheid und einer Doppelhaushälfte in Dormagen fanden sie je eine Cannabis-Indoor-Großplantage. Es soll sieben Festnahmen gegeben haben. NRW-Innenminister Herbert Reul sagt, dass die organisierte Kriminalität mit Anbau und Verkauf von Cannabis immer noch sehr viel Geld verdient. Die Razzia bedeute für die illegale Drogenszene einen schweren Schlag.