Kernstück der Aktion ist die "Familienfreundliche Zone", die am 3.März vor und während des Rosenmontagszuges auf dem Rathausmarkt eingerichtet ist und in der weder Alkohol noch Zigaretten konsumiert werden. In der Zeit bis zum Straßenkarneval macht die "Ginko Stiftung" Veranstaltungen in Schulen zum Thema, auch im Theater und in Lesungen werden Suchtgefahren thematisiert.





Programmübersicht „Feiern statt reihern“

· Aktionswoche „Check it!“ am Gymnasium Heißen

Mittwoch, 05. Februar bis Donnerstag, 13. Februar 2025

Friedrich Wennmann Haus, Tinkrathstraße 68, 45472 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Schüler:innen des Gymnasiums Heißen

Unterrichtsreihe zur schulischen Suchtprävention: Lehrer:innen, Suchtbetroffene, die Polizei sowie Fachkräfte der ginko Stiftung für Prävention gestalten eine abwechslungsreiche Unterrichtsreihe

· Pubertät trifft Alkohol – Was können Eltern tun?

Donnerstag, 13. Februar 2025, 19.00 Uhr

Schul- und Stadtteilbibliothek Heißen, Kleiststraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr Zielgruppe: Eltern der Schüler:innen am Gymnasium Heißen

Informationsabend zum Thema Suchtvorbeugung mit Referent:innen der ginko Stiftung für Prävention

· Der „ALK-Parcours“

Montag, 17. Februar 2025, 8:00 Uhr

Willy-Brandt-Gesamtschule, Willy-Brandt-Platz 1, 45476 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Jahrgangstufe 8 der Willy-Brandt-Gesamtschule

Der Parcours der ginko Stiftung für Prävention ermöglicht Schüler:innen eine interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholkonsum im Jugendalter

· Aktionstag im Medienhaus

Montag, 24. Februar 2025, 8:00 bis 14:00 Uhr

Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Schüler:innen des achten Jahrgangs der Realschule Broich

Angebote zum Mitmachen vom Rauschbrillenparcours über Substanzwissen bis zu Diskussion zum Thema Sucht mit Betroffenen regen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol an

· Öffentliche Lesung „Rausch und Klarheit“ von Mia Gatow

Dienstag, 25. Februar 2025, 19:30 Uhr

Das Kaff, Bachstraße 12, 45468 Mülheim an der Ruhr

Mia Gatow liest aus ihrem Bestseller „Rausch und Klarheit“ – moderiert wird der Abend vom Vorstand des Kreuzbund Mülheim. Eintritt frei. Unterstützt von der Sparkassenstiftung Mülheim an der Ruhr.

· Lesung „Rausch und Klarheit“ von Mia Gatow an der Luisenschule

Mittwoch, 26. Februar 2025, 11:30 bis 13 Uhr

Luisenschule, An den Buchen 36, 45470 Mülheim an der Ruhr Mia Gatow liest aus ihrem Bestseller „Rausch und Klarheit“ und berichtet, wie sich die Sucht in ihre Familie und dann in ihr eigenes Leben schlich.

· Theaterstück „Alkohölle“

Donnerstag, 27. Februar 2025

Willy-Brandt-Schule, Willy-Brandt-Platz 1, 45476 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Jahrgangsstufe 9 der Willy-Brandt-Schule

Packendes Theaterstück, das sich mit einer jungen Praktikantin beschäftigt, deren Leben auf direkte und indirekte Weise vom Thema Alkohol beeinflusst wird.

· Rosenmontagszug – Familienfreundliche Zone beim Karnevalszug

Rosenmontag, 03. März 2025, ab 13:00 Uhr

Rathausmarkt, Mülheim an der Ruhr

Alkohol- und rauchfreier Platz für kleine Besucher:innen und ihre Eltern während des Karnevalszuges (s.o.)

Kontakt und weitere Informationen:

Fachstelle für Suchtvorbeugung

ginko Stiftung für Prävention

Cathrin Ernst und Hasan Turhan

Telefon: 0208 30069-44

Kaiserstr. 90

45468 Mülheim an der Ruhr

E-Mail: c.ernst@ginko-stiftung.de