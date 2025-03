Ruhrgebiet: Rosenmontagszüge bei Sonnenwetter

Im Stadtteil Kupferdreh sollte um 16.11 Uhr Start sein. Der Zug wurde kurzfristig wegen einer Bombendrohung abgesagt. In Duisburg stand ab 13.11 Uhr der große Zug vom Innenhafen durch die Innenstadt bis zum alten Güterbahnhof an. Auch durch Dortmund, Bochum-Linden oder Gelsenkirchen waren größere Züge unterwegs. In Sachen Sicherheit haben die Organisatoren noch einmal nachgelegt. An den Sperrstellen sind Barrieren aufgebaut. Die Städte verfahren dabei ganz unterschiedlich. Bei den großen Zügen in Oberhausen haben die Wirtschaftsbetriebe mit großen LKW die Zuwege abgesichert. In Mülheim sind Sperren aus Sandsäcken errichtet.