Chor für alle - Musikprojekt soll Innenstadt beleben

Das Projekt wird aus dem Bürgermitwirkungsbudget gefördert und soll die Innenstadt beleben. Das offene Chorangebot ist in der vier.zentrale an der Leineweberstraße 15-17 und wird begleitet von der Jazz-Sängerin Eva Kurowski und ihrem Pianisten Dirk Balthaus. Das Angebot ist für alle Altersklassen kostenfrei und wir brauchen weder Vorkenntnisse noch musikalisches Talent. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber erwünscht, per Telefon unter 0208 / 821 820 47 oder per Mail an kreativ@vier.ruhr.