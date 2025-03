Innenstadtbeirat: Förderung für weitere Projekte

Am 26. April ist geplant, im Bereich der Ruhrpromenade am Aufzug zum Radschnellweg eine Sport- und Eventzone aufzubauen. Wer mag, kann sich hier unter Anleitung auf einer Parkour-Bewegungsfläche ausprobieren. Außerdem gibt es Workshops. Auch Live-Musik ist geplant. Das zweite Projekt kommt von der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet. Sie plant einen Mustergarten an der Uhlandstraße. Er soll nicht nur die Bedeutung von Grün- und Brachflächen für den Artenschutz hervorheben, sondern auch Insekten eine neue Lebensgrundlage bieten, heißt es. Außerdem wird ein Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten und ein Barfußpfad geschaffen. Gefördert werden beide Projekte aus dem Bürgermitwirkungsbudget der Stadt. Auch der Verkehrsverein Mülheim bekommt Geld, und zwar aus dem Projektfond der Stadt. Es gibt eine 50-prozentige Förderung - oder rund 12.700 Euro - für eine Lichtinstallation am Brunnen an der Kreuzung Eppinghofer Straße / Dickswall. Wer eigene Projekte umsetzen und dafür finanzielle Unterstützung haben möchte, muss sich beeilen. Eine Förderung kann nur noch in diesem Jahr beantragt werden. Gefördert werden Projekte von 100 bis 5.000 Euro.