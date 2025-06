Vodafone: Mobilfunkanlage fällt vorerst aus

In Teil der Mülheimer Innenstadt kann es ab heute Einschränkungen im Mobilfunknetz von Vodafone kommen. Grund sind Arbeiten an einer Mobilfunkanlage in der Altstadt, sagt das Unternehmen. Die Anlage wird von heute an bis zum 24.Juni modernisiert.

© Gero Helm / FUNKE Fotoservices