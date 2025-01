Neuer Mülheimer Chor beginnt mit Proben

Die Proben laufen an 20 Samstagen immer von 17 bis 19 Uhr bei den Rolli Rockers Sprösslingen am Löhberg. Ein großer Auftritt ist auch schon geplant, und zwar beim Festival "West African Taste" am 31. Mai. Verantwortlich für das Projekt ist der Verein "Love from Africa". Bezahlt wird ein Teil der Kosten aus dem sogenannten Bürgermitwirkungsbudget der Stadt. Hier gibt es alle Infos.





Der Fördertopf ist laut Stadt auch noch nicht ausgeschöpft. Wer noch Unterstützung für sein Projekt benötigt, kann sich hier melden:





Telefon: 0208 / 455-6115

E-Mail: info@team-innenstadt.de