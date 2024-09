Workshop Balkonkraftwerk

Die BürgerEnergieGenossenschaft lädt von 11.00 bis 13.30 Uhr in ihre Räumlichkeiten Am Hauptbahnhof 4 in Mülheim ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Laut Genossenschaft sind inzwischen mehr als eine halbe Million derartiger Anlagen in Betrieb und der Zubau wächst rasant.