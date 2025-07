Anmeldungen für SommerLeseClub starten

Im Rahmen des Sommerleseclubs gibt es mehrere Veranstaltungen, kreative Workshops und Spielaktionen. Am Ende des Sommers erhalten alle erfolgreichen Teilnehmer*innen eine Urkunde und ein kleines Geschenk sowie eine Einladung zum Abschlussfest. Gefeiert wird am 6. September von 16 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek im MedienHaus. Der SommerLeseclub ist ein Projekt der Fachstelle Öffentliche Bibliotheken NRW und wird vom Landesministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert.





Mehr Infos gibt es hier: https://www.sommerleseclub.de/