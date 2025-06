Anmeldungen für Praktikumswochen laufen

Jugendliche ab 15 Jahren können in den Sommerferien sehr unkompliziert Berufe und Mülheimer Unternehmen kennenlernen, sagt die Stadt. Je nach Wunsch für die Dauer von einem bis zu drei Tagen, ohne Bewerbung und ohne Zeugnisse, die vorgelegt werden müssen. Viele Unternehmen aus Mülheim haben sich ihrerseits bereits registriert und machen bei der Aktion mit. Es werden Praktika angeboten im Bereich der Verwaltung, in der Medizin, im Handwerk, in den Medien, in der Landwirtschaft, EDV, Logistik und viele mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr jeden Tag einen anderen Job in einem anderen Unternehmen kennenlernen. An welchen Tagen und wo entscheidet ihr ganz allein. Die Ferien-Praktikumswochen sollen Jugendlichen Orientierung bieten und Unternehmen die Chance geben, frühzeitig die potenziellen Fachkräfte von morgen kennenzulernen.