Schnäppchenjagd in der Altstadt

Jetzt am Wochenende wird die Mülheimer Altstadt zum Bürgermarkt. An zwei Tagen könnt ihr in der Altstadt trödeln und auf Schnäppchenjagd gehen - am Samstag von 16 Uhr bis 21 Uhr , am Sonntag von 12 Uhr bis 19 Uhr.

© FUNKE Foto Services - Michael Dahlke