Schön hier! Vorletzte Ausgabe in Wallviertel und Altstadt

Es gibt einen Mix aus Musik, Essen, Kunst und Aktionen. Die Ruhrbahn bietet ein günstiges Ticket für die An- und Abreise. Mit denm Gutscheincode „eezyschön8“ sparen Gäste bis zu 5 Euro. Dazu müssen wir mit der App „eezyZÄPP“ einchecken. Das Angebot gilt nur heute. Hier geht es zu allen Aktionen. Wie auch bei den letzten Veranstaltungen dürfen bei "Schön hier!" keine eigenen alkoholischen Getränke mitgebracht werden. Es gibt ein Glaspfand auf Gläser und Flaschen. Einige Straßen sind zwischen 15 und 22 Uhr gesperrt.