Navigation

Schön hier! Vorletzte Ausgabe in Wallviertel und Altstadt

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.08.2025 05:17

Heute (7.8.) gibt es bei uns in Mülheim die nächste Veranstaltung der Reihe "Schön hier!". Es gibt fast 40 Angebote, vor allem im Wallviertel und in der Altstadt.

© Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Es gibt einen Mix aus Musik, Essen, Kunst und Aktionen. Die Ruhrbahn bietet ein günstiges Ticket für die An- und Abreise. Mit denm Gutscheincode „eezyschön8“ sparen Gäste bis zu 5 Euro. Dazu müssen wir mit der App „eezyZÄPP“ einchecken. Das Angebot gilt nur heute. Hier geht es zu allen Aktionen. Wie auch bei den letzten Veranstaltungen dürfen bei "Schön hier!" keine eigenen alkoholischen Getränke mitgebracht werden. Es gibt ein Glaspfand auf Gläser und Flaschen. Einige Straßen sind zwischen 15 und 22 Uhr gesperrt.

Weitere Meldungen

ARC: Drei Buchstaben reduzieren den TV-Kabelsalat

Digital Dank ARC lässt sich Ton in beide Richtungen übers HDMI-Kabel übertragen. Was der Standard sonst noch so drauf hat und was die Voraussetzungen dafür sind, erklärt ein Experte.

HDMI-Kabel

TV verzweifelt gesucht: Ein Kaufdschungel-Guide

Digital Auf der Suche nach einem neuen Fernseher verliert man schnell den Überblick.

Fernseher stehen in einem Elektronikmarkt

«Drop Duchy»: Knobelei, Strategie und «Tetris»

Digital «Tetris» ist und bleibt ein Videospiel-Klassiker. Kein Wunder, dass sich Entwickler gern davon inspirieren lassen.

Artwork vom Spiel «Drop Duchy»
skyline