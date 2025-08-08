Jetzt Anmelden: Frauenklamotte in der Siedlung Mausegatt

Navigation

Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 14:36

Am Freitag, den 29.08. läuft in der Siedlung Mausegatt/Kreftenscheer zum ersten Mal ein Frauen-Flohmarkt. Ihr könnt euch ab sofort dafür anmelden, sagt die Stadt. 

© Foto: Siedlerverein Mausegatt/Kreftenscheer

Der Trödel läuft unter dem Motto „Pillepalle & Perlen“ auf der Festwiese der Bergarbeitersiedlung. Es gibt gebrauchte Kleidung und Accessoires, aber auch ein Rahmenprogramm mit Musik, Essen und Wein.

Laut Veranstalter sind noch wenige Standplätze frei – wenn ihr also etwas verkaufen möchtet, könnt ihr euch bei der Organisatorin Sabrina Rotert unter sa.rotert@web.de melden. Die Standgebühr liegt bei 5 Euro. Als Besucher ist der Eintritt frei.

