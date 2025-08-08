Jetzt Anmelden: Frauenklamotte in der Siedlung Mausegatt

Der Trödel läuft unter dem Motto „Pillepalle & Perlen“ auf der Festwiese der Bergarbeitersiedlung. Es gibt gebrauchte Kleidung und Accessoires, aber auch ein Rahmenprogramm mit Musik, Essen und Wein.

Laut Veranstalter sind noch wenige Standplätze frei – wenn ihr also etwas verkaufen möchtet, könnt ihr euch bei der Organisatorin Sabrina Rotert unter sa.rotert@web.de melden. Die Standgebühr liegt bei 5 Euro. Als Besucher ist der Eintritt frei.