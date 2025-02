Anmeldestart für Drachenbootfestival und Indoor Cup

Ab sofort könnt ihr euch für das Mülheimer Drachenboot-Festival 2025 und dem Drachenboot Indoor Cup der Sparkasse Mülheim anmelden. Das hat die DJK Ruhrwacht mitgeteilt. Das Drachenbootfestival läuft am 6. und 7. September zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke in der Ruhrarena. In diesem Jahr können 12er und 20er Teams in den Startklassen Mixed, OPEN, Jugend und Frauen starten. Es können Vereinsteams, Theken-Teams, Schulen, Jugendgruppen, Freundeskreise, Hobbymannschaften und alle die 12 oder 20 Personen zusammen trommeln teilnehmen. Wer sich früh anmeldet, erhält einen Frühbucherrabatt.

