Drachenboot Festival: Noch Startplätze frei

Anmeldeschluss ist der 1. August. Mitmachen ist möglich in zwei Bootsklassen. Es gibt 12er Boote und 20er Boote. Ausgepaddelt werden die Plätze in den Kategorien Mixed, Open sowie Frauen und Jugend. Die Rennen auf der Ruhr laufen über 250 Meter. Anschließend gibt es noch Verfolgungsrennen über 1.000 und 2.000 Meter. Am Sonntag wird in der Ruhrarena in Höhe von Stadthalle und MüGa außerdem ein Verfolgungsrennen über 4.000 Meter angeboten. Hier geht es zur Anmeldung. Das Drachenboot Festival läuft am 6. und 7. September. Es findet bereits zum 29. Mal statt.