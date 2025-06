Automatensprenger auf der Flucht

Im Fall des gesprengten Geldautomaten an der Zeppelinstraße sind die beiden Täter aktuell weiter auf der Flucht. Das hat uns die Polizei heute früh gesagt. Die beiden noch unbekannten Männer hatten in der Nacht zu Sonntag den Geldautomaten der Sparkassenfiliale an der Zeppelinstraße gesprengt. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute gemacht haben, wird laut Polizei weiter ermittelt.

© m.mphoto - stock.adobe.com