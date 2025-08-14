Polizei schnappt mutmaßliche Drogendealer

Als die Polizei die beiden Männer kontrollieren wollte, sind sie geflüchtet, wurden aber kurz später geschnappt. In den Bauchtaschen der Tatverdächtigen haben die Polizisten Kokain, Cannabis und mehrere Hundert Euro Bargeld gefunden.

Einer der Männer - 30 Jahre alt und ohne festen Wohnsitz - sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er steht außerdem im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Auch gegen den zweiten Verdächtigen wird ermittelt, sagt die Polizei.