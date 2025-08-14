Polizei schnappt mutmaßliche Drogendealer
Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 14:32
Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (12.08.) zwei mutmaßliche Dealer festgenommen. Sie sollen am Hans-Böckler-Platz mit Kokain und Gras gedealt haben, sagt die Polizei.
Als die Polizei die beiden Männer kontrollieren wollte, sind sie geflüchtet, wurden aber kurz später geschnappt. In den Bauchtaschen der Tatverdächtigen haben die Polizisten Kokain, Cannabis und mehrere Hundert Euro Bargeld gefunden.
Einer der Männer - 30 Jahre alt und ohne festen Wohnsitz - sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er steht außerdem im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Auch gegen den zweiten Verdächtigen wird ermittelt, sagt die Polizei.