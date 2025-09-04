Navigation

Rathausmarkt: Abriss des Kiosks rückt näher

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 15:15

Ab Mitte dieses Monats wird der alte Kiosk auf dem Mülheimer Rathausmarkt abgerissen. Das ist der erste sichtbare Schritt für die Neugestaltung des Platzes neben dem Rathaus.

© Radio Mülheim

Ziel ist, einen modernen Stadtplatz mit Raum für Veranstaltungen, Gastronomie, Spielangeboten und Aufenthaltsbereichen für alle Generationen zu bauen. Die Abrissarbeiten dauern etwa eine Woche. Sie sollen helfen, den Untergrund zu prüfen. Danach könnten dann die nächsten Planungsschritte vorbereitet werden. Der eigentliche Baustart auf dem Rathausmarkt ist fürs nächste Frühjahr geplant.


Der Rahmen steht schon jetzt fest: Der Platz soll von einem Parkplatz zu einem multifunktionalen Stadtplatz umgestaltet werden. Es entstehen Hochbeete, Sitzmöglichkeiten und ein Fontänenfeld. Aufenthaltsqualität und Mikro-Klima sollen so verbessert werden. Ein Aufzug verbindet den Platz barrierefrei mit der Tiefgarage.


Statt des alten Kiosks soll ein neues "Platzhaus" entstehen, inklusive Gastronomieangebot, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Auch ein Spielzeugverleih und eine öffentliche Toilette sind in Planung.


Das Projekt kostet rund 2,45 Millionen Euro. Der Großteil wird durch Fördermittel von Bund und Land finanziert. Zusätzliche Mittel decken die Kosten für Umplanungen und die Aufzugsanlage.

