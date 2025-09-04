Navigation

Schön hier! - Event feiert Saisonabschluss

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 05:37

Heute (4.9.) läuft zum letzten Mal in diesem Jahr das Event "Schön hier!". Im Wallviertel, in der Altstadt und auf dem Rathausmarkt gibt es Musik und verschiedene Angebote.

© Gesa Delija

Insgesamt 40 Läden und Geschäfte beteiligen sich. Überall, wo es Angebote gibt, stehen hellblaue Flaggen. Wer mit Bus oder Bahn anreist, kann mit dem Gutscheincode „eezyschön9“ bis zu 5 Euro über die Ruhrbahn-App „eezyZÄPP“ sparen. Der am Siegfried-Reda-Platz geplante "Markt der schönen Dinge" ist kurzfristig abgesagt. Stattdessen soll es ein integratives Live-Painting-Projekt geben. Hier gibt es alle Angebote in der Übersicht.

