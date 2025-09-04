Schön hier! - Event feiert Saisonabschluss
Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 05:37
Heute (4.9.) läuft zum letzten Mal in diesem Jahr das Event "Schön hier!". Im Wallviertel, in der Altstadt und auf dem Rathausmarkt gibt es Musik und verschiedene Angebote.
Insgesamt 40 Läden und Geschäfte beteiligen sich. Überall, wo es Angebote gibt, stehen hellblaue Flaggen. Wer mit Bus oder Bahn anreist, kann mit dem Gutscheincode „eezyschön9“ bis zu 5 Euro über die Ruhrbahn-App „eezyZÄPP“ sparen. Der am Siegfried-Reda-Platz geplante "Markt der schönen Dinge" ist kurzfristig abgesagt. Stattdessen soll es ein integratives Live-Painting-Projekt geben. Hier gibt es alle Angebote in der Übersicht.