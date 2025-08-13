Mülheim Summer Open Air: Topic als Headliner
Veröffentlicht: Mittwoch, 13.08.2025 14:00
Der Vorverkauf für das Mülheim Summer Open Air im nächsten Jahr ist eröffnet. Tickets für den "Electronic Friday" in der MüGa sind ab sofort erhältlich.
Die Early-Bird-Tickets waren schon nach kurzer Zeit verkauft, sagt Veranstalter MST. Noch bis zum 31. Oktober gibt es Tickets für 34 Euro. Danach wird es teurer. Die MST hat auch schon das Line-Up bekanntgegeben. Headliner wird DJ und Produzent Topic. Das Mülheim Summer Open Air im nächsten Jahr läuft am 7. und 8. August. Das Programm für den Samstag soll in Kürze bekanntgegeben werden, heißt es.