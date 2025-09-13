Tag des offenen Denkmals - Viele Gebäude öffnen

Es gibt Einblicke und Führungen. Mit dabei sind unter anderem das Schloss Broich, das Tersteegenhaus und das Theater an der Ruhr. Eine Besonderheit: Im Theatergebäude befindet sich ein Wahllokal. Um die Abläufe dort nicht zu stören, ist der Treffpunkt für die Führung um 15 Uhr vor dem gläsernen Eingangsbereich am Foyer. Weitere historische Gebäude, die morgen öffnen, gibt es hier.