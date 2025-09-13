Tag des offenen Denkmals - Viele Gebäude öffnen
Veröffentlicht: Samstag, 13.09.2025 08:00
Morgen (14.9.) finden nicht nur die Kommunalwahlen statt, es ist auch der Tag des offenen Denkmals. In unserer Stadt öffnen zahlreiche historische Gebäude ihre Türen.
Es gibt Einblicke und Führungen. Mit dabei sind unter anderem das Schloss Broich, das Tersteegenhaus und das Theater an der Ruhr. Eine Besonderheit: Im Theatergebäude befindet sich ein Wahllokal. Um die Abläufe dort nicht zu stören, ist der Treffpunkt für die Führung um 15 Uhr vor dem gläsernen Eingangsbereich am Foyer. Weitere historische Gebäude, die morgen öffnen, gibt es hier.