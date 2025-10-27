Vorverkauf hat begonnen
Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 08:59
Für die Broicher Schlossparty im nächsten Jahr könnt ihr euch ab sofort Tickets sichern. Der Vorverkauf läuft. Das hat uns die MST gesagt. Am 3. Juni 2026 verwandelt sich der Innenhof von Schloß Broich wieder zur Location für die Broicher Schlossparty.
© PR-Fotografie Köhring
Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und gibt es online und in der Touristinfo in der Schollenstraße. An der Abendkasse werden die Tickets 20 Euro kosten. Auf der Bühne stehen werden bei der nächsten Broicher Schlossparty wieder DELUXE - the radioband.