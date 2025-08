MüGa: Sperrung für Musik-Event am Wochenende

Betroffen von der Sperrung ist u.a. der Matschspielplatz. Der RuhrtalRadweg auf dem Gelände wird umgeleitet. Camera Obscura, Ringlokschuppen und Restaurant Ronja sind nur über den Parkplatz des Ringlokschuppens und den Radschnellweg erreichbar. Das teilt Veranstalter MST über seine Instagram-Seite mit. Das Mülheim Summer Open Air läuft auch in diesem Jahr an zwei Tagen. Am Freitag steht elektronische Musik im Mittelpunkt u.a. mit Star-DJ, Producer und Remixer David Puentez. Am Samstag geht es poppiger zu mit Ray Dalton, Marquess und "Die Lärmer". Tickets gibt es noch für beide Tage im Vorverkauf. Der MüGa-Park soll ab dem 11. August wieder komplett freigegeben werden.