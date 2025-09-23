Navigation

The BossHoss kommen in die MüGa

Dienstag, 23.09.2025 11:22

Der Act für den Samstag beim nächsten Mülheim Summer Open Air steht fest. The BossHoss werden am 8.August in der MüGa auf der Bühne stehen. Das wurde jetzt offiziell angekündigt.

© RADIO NRW | Stephan Gajewski

Eigentlich war der Start des Ticketvorverkaufs für den kommenden Freitag geplant, nun sollen die Tickets doch schon heute (23.9.)  ab 11 Uhr in den Verkauf gehen. Dann beginnt auch der Verkauf der Tickets für die anderen Tourstopps von The BossHoss. Das Ticket für die MüGa wird 59,- Euro kosten, die ersten 500 Tickets gibt es aber für 49,- Euro. 

