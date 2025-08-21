Navigation

Ruhr Reggae Summer: Kontrollen auf Friesenstraße

Veröffentlicht: Donnerstag, 21.08.2025 05:17

Am Wochenende läuft bei uns in Mülheim das Festival "Ruhr Reggae Summer". Der Aufbau läuft auf Hochtouren.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Heute Mittag (21.8.) öffnen die Campingplätze. Das Festival selbst startet morgen. Das Ordnungsamt hat wie in den letzten Jahren eine extra Hotline geschaltet. Gedacht ist sie für Anwohner aus den Bereichen Styrum, Speldorf und Oberhausen-Alstaden. An der Hotline werden Hinweise und Beschwerden entgegengenommen sowie Fragen beantwortet. Das Ordnungsamt hat bereits angekündigt, in diesem Jahr beim Festival die Verkehrslage auf der Friesenstraße besonders im Blick zu haben. Hier ist eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Anwohner hatten sich in den letzten Jahren immer wieder beschwert, dass Festival-Besucher sich nicht an die Halteverbote halten. Diese solle konsequent kontrolliert werden, heißt es.


Hier ist die Nummer der Hotline: 0208 / 455 - 3101


Geschaltet ist sie zu diesen Zeiten:

  • 21. August 2025 zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr
  • 22. August 2025 zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr
  • 23. August 2025 zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr
  • 24. August 2025 zwischen 18.30 Uhr und 0.30 Uhr

Weitere Meldungen

A59: Verkehr rollt früher als gedacht

Ruhrgebietsnachrichten Die A59 wird deutlicher früher freigegeben als gedacht. Derzeit gibt es Richtung Dinslaken eine Sperrung zwischen Autobahnkreuz Duisburg und Anschluss Meiderich.

Ex-Minister Scheuer nach Maut-Debakel angeklagt

Politik Wegen einer Falschaussage im Kontext mit dem Maut-Debakel hat die Staatsanwaltschaft den ehemaligen CSU-Minister angeklagt. Scheuer kann das nicht nachvollziehen.

Andreas Scheuer

Führerscheinbetrug: Angeklagter zu Haftstrafe verurteilt

Panorama Ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadt Kassel verkaufte Führerscheine an Menschen, obwohl sie keine Prüfung abgelegt hatten.

Landgericht Kassel
skyline