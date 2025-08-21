Ruhr Reggae Summer: Kontrollen auf Friesenstraße

Heute Mittag (21.8.) öffnen die Campingplätze. Das Festival selbst startet morgen. Das Ordnungsamt hat wie in den letzten Jahren eine extra Hotline geschaltet. Gedacht ist sie für Anwohner aus den Bereichen Styrum, Speldorf und Oberhausen-Alstaden. An der Hotline werden Hinweise und Beschwerden entgegengenommen sowie Fragen beantwortet. Das Ordnungsamt hat bereits angekündigt, in diesem Jahr beim Festival die Verkehrslage auf der Friesenstraße besonders im Blick zu haben. Hier ist eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Anwohner hatten sich in den letzten Jahren immer wieder beschwert, dass Festival-Besucher sich nicht an die Halteverbote halten. Diese solle konsequent kontrolliert werden, heißt es.





Hier ist die Nummer der Hotline: 0208 / 455 - 3101





Geschaltet ist sie zu diesen Zeiten: