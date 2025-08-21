Ruhr Reggae Summer: Kontrollen auf Friesenstraße
Veröffentlicht: Donnerstag, 21.08.2025 05:17
Am Wochenende läuft bei uns in Mülheim das Festival "Ruhr Reggae Summer". Der Aufbau läuft auf Hochtouren.
Heute Mittag (21.8.) öffnen die Campingplätze. Das Festival selbst startet morgen. Das Ordnungsamt hat wie in den letzten Jahren eine extra Hotline geschaltet. Gedacht ist sie für Anwohner aus den Bereichen Styrum, Speldorf und Oberhausen-Alstaden. An der Hotline werden Hinweise und Beschwerden entgegengenommen sowie Fragen beantwortet. Das Ordnungsamt hat bereits angekündigt, in diesem Jahr beim Festival die Verkehrslage auf der Friesenstraße besonders im Blick zu haben. Hier ist eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Anwohner hatten sich in den letzten Jahren immer wieder beschwert, dass Festival-Besucher sich nicht an die Halteverbote halten. Diese solle konsequent kontrolliert werden, heißt es.
Hier ist die Nummer der Hotline: 0208 / 455 - 3101
Geschaltet ist sie zu diesen Zeiten:
- 21. August 2025 zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr
- 22. August 2025 zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr
- 23. August 2025 zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr
- 24. August 2025 zwischen 18.30 Uhr und 0.30 Uhr