Innenstadt: Nirgendwo sind Ladenmieten niedriger

Zum Vergleich: In Essen liegen die Werte bei 50 bis 55 Euro, in Dortmund bei bis zu 150 Euro.

Grund für die Entwicklung ist der anhaltende Druck auf den Einzelhandel: Onlinekonkurrenz, sinkende Kundenfrequenzen und steigende Kosten setzen viele Läden unter Druck: Die Leerstände nehmen zu, was zu sinkenden Mieten führt, sagt die Business Metropole Ruhr.