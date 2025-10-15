Navigation

Innenstadt: Nirgendwo sind Ladenmieten niedriger

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 16:19

Bei uns in Mülheim sind die Mieten für Ladenlokale so niedrig wie in sonst keiner Stadt im Ruhrgebiet. In der Innenstadt zahlen Geschäfte derzeit nur 14 bis 16 Euro pro Quadratmeter. Das zeigt ein aktueller Bericht der Business Metropole Ruhr GmbH.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services

Zum Vergleich: In Essen liegen die Werte bei 50 bis 55 Euro, in Dortmund bei bis zu 150 Euro.

Grund für die Entwicklung ist der anhaltende Druck auf den Einzelhandel: Onlinekonkurrenz, sinkende Kundenfrequenzen und steigende Kosten setzen viele Läden unter Druck: Die Leerstände nehmen zu, was zu sinkenden Mieten führt, sagt die Business Metropole Ruhr. 

Weitere Meldungen

Dickswall: neue Grüninsel bekommt Pflanzen

Lokalnachrichten Auf der Grüninsel stehen schon 36 Bäume, jetzt kommt noch eine Staudenfläche und eine großen Wiese dazu, sagt die Stadt.

Rathausmarkt: Abriss des Kiosks rückt näher

Lokalnachrichten Ab Mitte dieses Monats wird der alte Kiosk auf dem Mülheimer Rathausmarkt abgerissen. Das ist der erste sichtbare Schritt für die Neugestaltung des Platzes neben dem Rathaus.

Polizei schnappt mutmaßliche Drogendealer

Lokalnachrichten Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (12.08.) zwei mutmaßliche Dealer festgenommen. Sie sollen am Hans-Böckler-Platz mit Kokain und Gras gedealt haben, sagt die Polizei. 

skyline