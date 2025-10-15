Innenstadt: Nirgendwo sind Ladenmieten niedriger
Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 16:19
Bei uns in Mülheim sind die Mieten für Ladenlokale so niedrig wie in sonst keiner Stadt im Ruhrgebiet. In der Innenstadt zahlen Geschäfte derzeit nur 14 bis 16 Euro pro Quadratmeter. Das zeigt ein aktueller Bericht der Business Metropole Ruhr GmbH.
Zum Vergleich: In Essen liegen die Werte bei 50 bis 55 Euro, in Dortmund bei bis zu 150 Euro.
Grund für die Entwicklung ist der anhaltende Druck auf den Einzelhandel: Onlinekonkurrenz, sinkende Kundenfrequenzen und steigende Kosten setzen viele Läden unter Druck: Die Leerstände nehmen zu, was zu sinkenden Mieten führt, sagt die Business Metropole Ruhr.