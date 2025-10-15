Dickswall: neue Grüninsel bekommt Pflanzen

Die neue Grüninsel soll Regenwasser speichern und für die Grünfläche nutzen, die Kanalisation entlasten und für mehr Abkühlung in der Stadt sorgen. Möglich macht das eine spezielle Mulde, durch die der Regen besser versickern kann. So sagt es die Stadt.

Das Projekt ist Teil der Klimainitiative „Schwammstadt“. Es kostet rund 1,1 Millionen Euro und wir größtenteils vom Land NRW gefördert.

Im Anschluss an die Arbeiten an der Mittelinsel sind weitere Bauabschnitte zwischen Kaiserplatz und Tourainer Ring geplant. Damit soll es Ende Oktober losgehen. Der letzte Abschnitt soll dann von März bis September 2026 laufen.