Navigation

Dickswall: neue Grüninsel bekommt Pflanzen

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 14:36

Auf der Grüninsel stehen schon 36 Bäume, jetzt kommt noch eine Staudenfläche und eine großen Wiese dazu, sagt die Stadt.

© Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Die neue Grüninsel soll Regenwasser speichern und für die Grünfläche nutzen, die Kanalisation entlasten und für mehr Abkühlung in der Stadt sorgen. Möglich macht das eine spezielle Mulde, durch die der Regen besser versickern kann. So sagt es die Stadt.

Das Projekt ist Teil der Klimainitiative „Schwammstadt“. Es kostet rund 1,1 Millionen Euro und wir größtenteils vom Land NRW gefördert.

Im Anschluss an die Arbeiten an der Mittelinsel sind weitere Bauabschnitte zwischen Kaiserplatz und Tourainer Ring geplant. Damit soll es Ende Oktober losgehen. Der letzte Abschnitt soll dann von März bis September 2026 laufen. 

Weitere Meldungen

Drastischer CO2-Anstieg in der Atmosphäre - Natur im Stress

Topthemen Die WMO warnt: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist 2024 so stark gestiegen wie nie zuvor. Was das für unser Klima bedeutet – und warum laut WMO ein Teufelskreis droht.

Kohlekraftwerk

Mit E-Books liest es sich deutlich umweltfreundlicher

Digital Papier raschelt, man fühlt es beim Umblättern zwischen den Fingern: Das fehlt vielen bei E-Book-Readern.

E-Book-Reader steht zwischen Büchern auf einem Tisch

Bericht: Waldzerstörung geht immer schneller

Panorama Eigentlich will die Staatengemeinschaft die Zerstörung des Waldes stoppen. Doch der Trend zeigt in die entgegengesetzte Richtung.

Feuer im Amazonas-Gebiet
skyline