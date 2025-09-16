Rembergschule: Pläne für Erweiterung liegen aus

In den Unterlagen sind die Planungen für notwendige Gebäude, Nebenanlagen, Einrichtungen und Stellplätze enthalten. Bestehendes Grün und Freiflächen östlich und westlich der vorhandenen Wohnbebauung sollen durch den Bebauungsplan ebenfalls gesichert werden. Die Mülheimer Förderschule ist rappelvoll und muss dringend erweitert werden. Die Pläne stehen bis zum 22. Oktober im Internet zur Verfügung. Bis dahin können sich Anwohner informieren und auch Stellung nehmen. Außerdem liegen die Pläne im Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung im Technischen Rathaus öffentlich aus.