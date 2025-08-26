RVR: Bäume an der Hölterhöhe werden gefällt

Vor allem betroffen sind laut Stadt Eschen. Einige von ihnen müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden, wenn sie in der Nähe von Straßen, Privatgrundstücken oder an Spielplätzen stehen, heißt es. Der jeweilige Bereiche müsse für die Arbeiten gesperrt werden. Grundsätzliche bleibe die Grünanlage aber geöffnet. Die Arbeiten sollen bis zum 29. August laufen.