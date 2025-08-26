Navigation

RVR: Bäume an der Hölterhöhe werden gefällt

Veröffentlicht: Dienstag, 26.08.2025 14:00

In dieser Woche laufen in der Grünanlage an der Hölterhöhe in Holthausen Baumpflegearbeiten. Der Regionalverband Ruhr hatte die Waldfläche zuvor überprüft und festgestellt, dass nicht mehr alle Bäume in Ordnung sind.

Vor allem betroffen sind laut Stadt Eschen. Einige von ihnen müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden, wenn sie in der Nähe von Straßen, Privatgrundstücken oder an Spielplätzen stehen, heißt es. Der jeweilige Bereiche müsse für die Arbeiten gesperrt werden. Grundsätzliche bleibe die Grünanlage aber geöffnet. Die Arbeiten sollen bis zum 29. August laufen.

