RS1: Abschnitt mit Buckelpiste wird beseitigt

Die Arbeiten starten am 8. September und sollen sechs bis acht Wochen dauern. Während dieser Zeit wird der RS1 vollgesperrt. Eine Umleitung verläuft südlich der ehemaligen Rheinischen Bahn über Fahrrad- und verkehrsberuhigte Straßen. Konkret geht es um das Teilstück zwischen Essen, Abzweig Borbeck und der Mülheimer Stadtgrenze. Bislang müssen Radfahrer hier über Schotter und Buckel fahren. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es einen durchgehend asphaltierten Radweg geben, der die Uni in Essen mit der Hochschule Ruhr West in Mülheim verbindet.