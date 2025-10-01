Neue Erlebnistouren im Herbst
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.10.2025 09:25
In den Oktober startet die MST mit neuen Erlebnistouren. Jetzt am Sonntag gibt es zum Beispiel eine Krimitour. Teilnehmer tauchen in einen fiktiven Kriminalfall ein, der in Mülheim spielt und übernehmen die Ermittlungen. Eine weitere Tour führt über den historischen Erlebnispfad von Schloss Broich, auch mit exklusiven Einblicken in Räume des Schlosses.
Im Programm sind auch wieder Stadtrundfahrten durch Arbeitersiedlungen und vorbei an Unternehmervillen in Mülheim. Je nach Erlebnistour kosten die Tickets zwischen 12 und 44 Euro. Das gesamte Programm und alle Preise zum Nachlesen gibt es HIER.