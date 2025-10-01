Neue Erlebnistouren im Herbst

In den Oktober startet die MST mit neuen Erlebnistouren. Jetzt am Sonntag gibt es zum Beispiel eine Krimitour. Teilnehmer tauchen in einen fiktiven Kriminalfall ein, der in Mülheim spielt und übernehmen die Ermittlungen. Eine weitere Tour führt über den historischen Erlebnispfad von Schloss Broich, auch mit exklusiven Einblicken in Räume des Schlosses.

