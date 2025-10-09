RS1: Sperrung wird heute aufgehoben

Seit Anfang September war der Abschnitt zwischen Stadtgrenze Mülheim und dem Abzweig Borbeck in Essen gesperrt. Der Regionalverband Ruhr hat den Weg asphaltiert. Zuvor gab es hier nur eine Schotterpiste. Jetzt können Radfahrer zwischen der Hochschule Ruhr West und der Uni Essen durchgehend auf einem asphaltierten Weg fahren.