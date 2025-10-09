Navigation

RS1: Sperrung wird heute aufgehoben

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 05:12

Die Arbeiten auf dem Radschnellweg RS1 sind abgeschlossen. Heute Mittag (9.10.) gegen 13 Uhr soll der Radweg wieder eröffnet werden.

© Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Seit Anfang September war der Abschnitt zwischen Stadtgrenze Mülheim und dem Abzweig Borbeck in Essen gesperrt. Der Regionalverband Ruhr hat den Weg asphaltiert. Zuvor gab es hier nur eine Schotterpiste. Jetzt können Radfahrer zwischen der Hochschule Ruhr West und der Uni Essen durchgehend auf einem asphaltierten Weg fahren.

Weitere Meldungen

RVR: Aktion Klimabäume geht wieder los

Ruhrgebietsnachrichten Der Regionalverband Ruhr startet die dritte Runde seiner Aktion „Klimabäume“.

Kommunalwahlen: Viele Kreuzchen sind zu machen

Lokalnachrichten Heute (14.9.) laufen in NRW die Kommunalwahlen. Bei uns in der Stadt sind rund 126.000 Mülheimer aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen.

RS1: Abschnitt mit Buckelpiste wird beseitigt

Ruhrgebietsnachrichten Der Radschnellweg RS1 bekommt ein Update. Der Regionalverband Ruhr asphaltiert ein langes Teilstück zwischen Essen und Mülheim.

skyline