RVR: Aktion Klimabäume geht wieder los
Veröffentlicht: Montag, 15.09.2025 15:00
Der Regionalverband Ruhr startet die dritte Runde seiner Aktion „Klimabäume“. Vereine aus dem Ruhrgebiet können sich bewerben und Unterstützung erhalten, um ungenutzte Grünflächen auf ihrem Gelände ökologisch aufzuwerten.
Teilnehmer erhalten Pflanzpakete, Gehölze und weiteres Material. Zusätzlich werden Schulungen angeboten. Ziel ist es, Vereinsflächen in Lebensräume für Reptilien, Amphibien und Insekten zu verwandeln. Zum Abschluss der Aktion gibt es einen Familientag bei regionalen Profivereinen, wie dem FC Schalke 04. Bewerbungsschluss ist Ende November.