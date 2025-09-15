RVR: Aktion Klimabäume geht wieder los

Teilnehmer erhalten Pflanzpakete, Gehölze und weiteres Material. Zusätzlich werden Schulungen angeboten. Ziel ist es, Vereinsflächen in Lebensräume für Reptilien, Amphibien und Insekten zu verwandeln. Zum Abschluss der Aktion gibt es einen Familientag bei regionalen Profivereinen, wie dem FC Schalke 04. Bewerbungsschluss ist Ende November.