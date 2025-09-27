Navigation

Zwei Trödelmärkte heute in Mülheim

Veröffentlicht: Samstag, 27.09.2025 08:37

Die Siedlergemeinschaft Mausegatt/Kreftenscheer veranstaltet heute (27.09.) von 11 bis 14 Uhr einen großen Kindertrödel auf der Festwiese, Höhe Mausegattstraße 1a. Mit dabei: 50 fest gebuchte Stände. Und auch am Oppspring ist wieder Trödel.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Beim Trödel auf der Mausegattstraße gibt es Spielzeug und Klamotten für Kinder jeden Alters. Für das leibliche Wohl ist mit Waffeln, Kuchen und Getränken gesorgt. Der Eintritt ist frei. Sollte es stark regnen, behält sich der Veranstalter vor, den Trödel ausfallen zu lassen.

Beim Hof- und Garagentrödel am Oppspring bekommen wir Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, Klamotten, Haushaltssachen und vieles mehr. Der Trödel geht von 10 bis 14 Uhr.

