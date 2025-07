Ex-Fußballtrainer soll Kinder missbraucht haben

Der ehemalige Jugendtrainer war im Januar von der Polizei festgenommen und in U-Haft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft geht von über 150 Missbrauchsfällen aus. Laut Anklage geht es in allen Fällen um Jungen im Alter zwischen 8 und 15 Jahren. Der heute 58-Jährige soll die Kinder unter anderem zu Wochen-Übernachtungen in seine Wohnung eingeladen haben. Dabei soll es dann zu teils massiven Übergriffen gekommen sein.