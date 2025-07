Nach Verfolgungsfahrt: 29-Jähriger außer Lebensgefahr

Nach einer Verfolgungsfahrt mit anschließenden Schüssen der Polizei, ist ein 29-jähriger Mann inzwischen außer Lebensgefahr. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der 29-jährige Oberhausener hatte sich am vergangenen Wochenende in Bottrop einer Kontrolle entzogen und sich mit Polizei eine Verfolgungsfahrt bis nach Mülheim geliefert. In Eppinghofen hatte der Mann mit seinem weißen Transporter einen Unfall gebaut. Bei Versuch, ihn an der Weiterfahrt zu hindern, hatten zwei Polizeibeamte das Feuer eröffnet und den Mann lebensgefährlich verletzt.

