Die Nachfrage ist riesig. Zwischen dem 14. Juni und 14. Juni findet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft statt. Nicht nur in den zehn Spielorten - darunter vier in Nordrhein-Westfalen - suchen Fans der Nationalmannschaften nach Unterkünften. Hotels und Hostels sind teilweise seit Monaten schon ausgebucht.

Fußball-EM: Angebote für private Gästezimmer oder Wohnungen sind da

Gibt es überhaupt genug Angebote für die internationalen Fans, die zu Zehntausenden nach Deutschland pilgern werden? Ja. Denn viele neue Anbieter haben sich in den entsprechenden Ferienwohnungsportalen wie Airbnb angemeldet. Sie wollen die EM nutzen, das private Gästezimmer oder sogar die gesamte Wohnung anzubieten. Das kann durchaus lukrativ sein, sagt Hendrik Kuhlmann. Er selbst vermietet in Dortmund und berät Neueinsteiger: "Für ein Apartment liegt man bei der Nacht der jeweiligen Spiele zwischen 500 und 600 Euro. Es geht teilweise noch weit darüber hinaus. Bis zu 1.000 Euro werden hier und da aufgerufen", berichtet der Geschäftsführer der Ferienwohnungsagentur BRIGHT.

Fußball-EM: Wohnung vermieten - was es rechtlich zu beachten gilt

Wir haben euch in einem weiteren Artikel über die rechtliche Situation aufgeklärt. Solltet ihr nicht selbst Eigentümer sein, bedarf es einer Genehmigung des Vermieters und in mehreren Städten in NRW eine Wohnraum-ID. Die gibts über das Bauportal der NRW-Landesregierung. Außerdem ist ein Buchungskalender zu führen und die Gesetze der jeweiligen Stadt oder des Kreises zur Wohnraumvermietung sind zu beachten. Zu versteuern sind die Einnahmen im Übrigen, außer ihr nehmt weniger als 520 Euro im Jahr ein.

Fußball-EM: Nicht nur Spielorte können profitieren

Die meisten Fans zieht es natürlich in die Gastgeber-Städte. Das sind in NRW Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln. Aber auch andere Städte und Kommunen dürften vom EM-Boom profitieren. Städte in der näheren Umgebung sind derzeit nachgefragt, weil Wohnungen dort etwas günstiger sind. Viele verbinden die EM mit einem Kurztrip durch Deutschland, sagt die Deutschland-Chefin von Airbnb Kathrin Anselm. "Wir sehen es auch bei uns in den Trends. Nord- und Ostsee, Süddeutschland, die Ecke Zugspitze und Garmisch-Partenkirchen. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass Leute die Atmosphäre in den Austragungsstädten mitnehmen wollen."

Fußball-EM: Fans erwarten gewissen Standard

Die meisten Airbnb-Gäste erwarten einen hotelähnlichen Standard bei der Ausstattung der Zimmer. Das Thema Sauberkeit steht ganz oben auf der Liste. Wenn man sich dazu entscheidet, die eigenen vier Wände zu vermieten, sollte sich generell an den bestbewertesten Angeboten der jeweiligen Portale orientieren. "Vielen ist wichtig, dass die Beschreibung der Unterkunft präzise ist. Auch auf die Kommunikation und dem Check-in durch den Gastgeber wird Wert gelegt. Selbes beim Thema Zuverlässigkeit, insbesondere wenn es um eine Stornierung durch den Gastgeber geht", so Anselm.

Fußball-EM: Bis zu 800 Euro pro Nacht in Dortmund

Wir haben den Selbsttest gemacht. Bei Airbnb für das Wochenende vom 21. bis 23. Juni für die Stadt Dortmund eine Suchanfrage gestellt. Am 22. Juni findet die Partie zwischen Türkei und Portugal im Dortmunder Signal Iduna Park statt. Die günstigsten Wohnangebote - meistens Schlafplätze oder Zimmer - starten zurzeit bei rund 150 Euro. Es werden teilweise aber auch Wohnungen für über 800 Euro die Nacht angeboten.

Autoren: Joachim Schultheis & Thorsten Ortmann