EM beschert Fußballmuseum neue Rekorde

Das steht in einer aktuellen Bilanz des Museums am Dortmunder Hauptbahnhof. Besonders beliebt war das Museum demnach während der Fußball-EM. 40.000 Gäste kamen. In diese Zeit fällt auch der neue Tagesrekord. Vor dem Gruppenspiel Frankreich - Polen am 25. Juni kamen 2.715 Gäste. Beliebt ist das Fußballmuseum auch bei internationalen Journalisten. Während der EM gab es Live-Schalten aus dem Museum in 31 verschiedene Länder. Das Fußballmuseum des DFB gibt es seit fast neun Jahren. Es ist nicht unumstritten, auch wegen hoher Kosten, die vor allem die Stadt Dortmund zu tragen hat.