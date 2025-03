Fußball-EM: Kostenabrechnungen liegen vor

Dem gegenüber stünden Einnahmen von lediglich 365.000 Euro. In Dortmund musste sogar nachträglich Geld bewilligt werden. Hier lagen die Gesamtausgaben bei rund 21 Millionen Euro. Die Städte mussten das Geld u.a. für Planung, Sicherheit und Fanzonen ausgeben. Nicht eingerechnet in den Vergleich sind indirekte Einnahmen, z.B. durch Hotelgäste. Hier hatte die Ruhr Tourismus schon ein sattes Plus an Übernachtungen rund um die EM-Spiele ausgerechnet. Z.B. zum Halbfinale zwischen den Niederlanden und England gab es demnach in Dortmund einen Zuwachs von 24 Prozent ausländischer Übernachtungen. Die Stadt profitierte u.a. durch Einnahmen aus der Bettensteuer und Steuern, die durch Besuche in Kneipen und Restaurants fällig werden.