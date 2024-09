Swifties bringen 44 Millionen Euro Umsatz

In Gelsenkirchen, wo Taylor Swift ihre Konzerte gab und EM-Spiele liefen, gab es so sogar ein Plus von fast 40 Prozent. Dortmund mit dem Halbfinale zwischen den Niederlanden und England kam auf einen Zuwachs von rund 24 Prozent ausländischer Übernachtungen. Auch die Nachbarstädte profitierten. Nach Auswertungen des Veranstalters der Taylor-Swift-Konzerte haben rund 150.000 Fans in Gelsenkirchen und Umgebung übernachtet. Sie sollen der Region insgesamt einen Umsatz von zusätzlich 44 Millionen Euro gebracht haben.