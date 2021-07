Wohnungssuche fordert oft langen Atem

Der Leerstand bei der MWB ist weiter niedrig. Ende vergangenen Jahres lag dieser bei gerade mal 1,52 Prozent. Was für die Genossenschaft gut ist, fordert beim Wohnungsuchenden dadurch oft viel Geduld. Die durchschnittliche Kaltmiete der MWB ist zuletzt etwas gestiegen. Von 5,60 Euro auf 5,84 Euro. Die Genossenschaft liegt damit aber weiter deutlich unter der in ganz Mülheim üblichen Durschnitts-Kaltmiete von 6,38 Euro je Quadratmeter, heißt es.





Über 1000 öffentlich geförderte Wohnungen mit besonders günstigen Mieten hat die MWB derzeit in ihrem Bestand. Gut 200 davon werden in den kommenden fünf Jahren fristgerecht aus der Bindung fallen, sagt ein Sprecher. Weitere 200 folgend in den kommenden kommenden fünf Jahren. Wie viele neue Wohnungen in den kommenden Jahren gebaut werden können, sei unklar, heißt es.