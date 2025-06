Mülheim feiert heute Weltspieltag

Der Weltspieltag ist als „Day of play“ in die Gedenktage der Vereinten Nationen (UN) aufgenommen. Deshalb wird er dieses Jahr erstmals am 11. Juni unter dem Leitspruch „Lasst uns spielen – mit allen Sinnen!“ begangen. Dieses Motto mache auf die besondere Verbindung von Spiel und Kultur aufmerksam und gründet auf Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention, der „das Recht auf Spiel und künstlerische Aktivitäten“ festschreibt und das mit gutem Grund, denn „Kinder erforschen und begreifen ihre Welt mit allen Sinnen“.