Update: Verfolgungsfahrt endet mit Schüssen

Laut Polizei lief das Ganze so ab: Die Verfolgungsjagd begann mit einer Verkehrskontrolle in Bottrop. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete. Die Verfolgung führte über mehrere Städte bis in die Kleine Bruchstraße in Mülheim-Eppinghofen. Dort verunglückte der Fahrer. Als die Polizei ihn an der Weiterfahrt hindern wollte, kam es zum Einsatz von Schusswaffen - aus bisher ungeklärten Gründen. Zwei Polizisten gaben Schüsse ab.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt jetzt wegen versuchten Totschlags gegen die beiden Beamten. Ihre Bodycams, Dienstwaffen und weitere Einsatzmittel wurden sichergestellt - ebenso wie die Dashcams der Streifenwagen. Der Tatort wurde zudem per Laserscan digital erfasst, um den Ablauf genau rekonstruieren zu können, heißt es.

Die Ermittlungen führt nun das Polizeipräsidium Dortmund, um eine neutrale Aufklärung zu gewährleisten.